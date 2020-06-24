Эксперт по демографии рассказал, почему россиянки стали после 30 лет рожать

О причинах, обуславливающих тот факт, что в России женщины решают рожать после 30 лет рассказал Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.

Так же он пояснил, что ничего страшного в этом нет. Тем более, что сейчас рожать в более зрелом возрасте стали не только наши соотечественницы, но и женщины во всем мире.

Анатолий Вишневский также рассказал о тенденции повышения возраста первородящих. Так в 90-х он составлял от 20 до 24 лет, в 2008 году — 25-29 лет, а в наши дни он варьируется в среднем от 30 до 34 лет.

Все же сейчас женщинам нет необходимости рожать по множеству детей, едва достигнув репродуктивного возраста, как это было раньше. Тогда нужно было воспроизвести большое количество детей так как из за низкого уровня медицины и условий жизни много детей умирало.

Однако в странах Ближнего Востока, Китая и Африки ситуация совсем другая. Там женщины по прежнему становятся мамами очень рано и рожают большое количество детей. Это, по словам Анатолия Вишневского, создает огромную демографическую проблему как в этих странах, так и во всем мире.

Раньше, новостной портал NEWS.RU, ссылаясь на врача-гинеколога Юлиану Абаеву, рекомендовал желающим завести первого ребенка женщинам, делать это все же до 35 лет, когда репродуктивное здоровье, которое включает множество составляющих, более соответствует этому.