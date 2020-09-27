Эксперт посоветовала продукты, которые необходимы во время беременности

Многие замечали, что у большинства женщин во время беременности возникает тяга к экзотическим продуктам и блюдам. По мнению акушера-гинеколога и эксперта ВОЗ Любови Ерофеевой, есть продукты без которых беременным не обойтись, однако не всегда можно употреблять пищу, которую хочется.

Эксперт советует беременным девушкам соблюдать в диете баланс, ведь однотипное питание может в будущем навредить здоровью не только матери, но и ребенка.

Ерофеева подчеркивает, что в период беременности необходимо сделать особый упор на употребление сыров, творога и кисломолочных продуктов, которые заметно повышают уровень кальция в организме. Дефицит кальция в организме беременных может негативно сказаться на здоровье зубов, которые со временем будут разрушаться.

Кроме этого, будущие мамы должны включить в свой рацион сливочное масло и сметану, а если не имеется противопоказаний, тогда крупы, макароны, а также фрукты и овощи. По словам эксперта, женщина в положении может себе позволить что-то специфическое, к примеру экзотические фрукты или острый красный перец, однако такое питание не должно быть регулярным.

По заверениям Ерофеевой, будущие мамы не должны беспокоиться о возможном наборе веса при беременности, так как через небольшой временной период организм восстановится.