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Эксперт рассказал, как из банкомата безопасно снимать деньги

Банкомат
Фото: avatars.mds.yandex.net

Злоумышленникам удобнее всего совершать преступления в банкоматах, которые находятся вне банковского офиса и вдали от скопления людей. Поэтому гражданам снимать деньги в банкоматах, находящихся в таких местах, не стоит.

Теоретически преступники могут получить возможность доступа к любым аппаратам, но там, где безлюдно, устройства самообслуживания подвергаются дополнительному риску. Об этом рассказал гендиректор «АТМ Альянс» Денис Докучаев агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что в банкоматах в торговых центрах и отделениях банка исключена возможность реализации преступных целей, так как присутствует высокий уровень защищенности за счет видеокамер и охраны. А вот в отдельно стоящих банкоматах, расположенных просто на улице и вдали от людей, противоправные действия совершить проще.

Для дополнительной безопасности, снимая деньги в банкомате, клавиатуру нужно прикрывать рукой при наборе PIN-кода, так как мошенники устанавливают считывающие устройства (скиммеры) и видеонаблюдение под видом рекламы.

Банкомат Денис Докучаев Деньги Эксперт
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