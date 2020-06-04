Эксперт рассказал, как можно определить, прослушивается ли ваш смартфон

Зачастую случается так что при покупке нового устройства на нём могут находиться сторонние программы, это может быть признаком прослушки устройства. Во время использования человека должен насторожить тот факт что телефон сам совершает некоторые действия, включается-выключается, греется при условии что вы его не используете, быстрый разряд батареи.

Данной информацией поделился глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Как сообщает Денис Юрьевич, существует множество вариантов прослушки, их можно поделить на легальные и нелегальные. Легальные подразумевают прослушку сотрудниками МВД и ФСБ разрешенную судом, нелегальным является когда доступ к телефону есть у мошенников. Распознать прослушку очень трудно потому что применяется очень дорогое оборудование.

Стоит заметить что если в телефоне быстро садится батарея, значит какое-то приложение работает в фоновом режиме и что это за приложение нужно в срочном порядке выяснять, при обнаружении посторонних приложений стоит обратиться к мастеру, рекомендует эксперт.