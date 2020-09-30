Эксперт рассказал, как укрепить иммунитет осенью

Продолжающаяся в мире пандемия Covid-19 пока далека от завершения. По этой причине нынешняя осень потребует определенных мер предосторожности — ношения маски, регулярного мытья рук и разумеется, стремления соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, укреплению иммунитета также способствуют правильное питание, закаливание, занятия спортом и хороший сон.

«Необходимо во всех деталях соблюдать проводящиеся противоэпидемические мероприятия. Нельзя забывать о необходимости пользоваться масками в общественных местах, а также часто мыть руки с их обработкой различными дезинфицирующими жидкостями» — такое заявление сделал вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, в противостоянии инфекции успешно помогут элементарные вещи — правильное питание, физическая активность, закаливание и здоровый сон. Также специалист посоветовал отказаться от спиртного, одновременно принимая витамин D. Помимо этого, он повышает устойчивость к коронавирусу.

Еще до этого вирусолог Алексей Аграновский сделал заявление, что жесткие ограничения в России этой осенью не будут вводиться, поскольку могут привести к отрицательному влиянию на экономику и настроениях людей.