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Эксперт рассказал россиянам, какие продукты нельзя совмещать

Продукты
Фото: medaboutme.ru

Несовместимость продуктов может вызвать проблемы с пищеварением, даже если блюдо приготовлено из высококачественных и отборных ингредиентов.

По мнению шеф-повара Владимира Павлова существуют такие продукты, которые необходимо употреблять раздельно. Сочетание многих из них может обернуться изжогой, ощущением тяжести в желудке и другими нежелательными последствиями.

Одним из самых распространенных блюд у российских граждан является мясо с картошкой. Такая пища, по словам Павлова, вызывает брожение в кишечнике, ведь крахмальный картофель не сочетается с животным белком мяса.

По заверениям шеф-повара не стоит смешивать мучные изделия и мясо. Сочетание этих ингредиентов способствует набору веса, так как организму тяжело усваивать животный белок наряду с медленными углеводами. Употребление мяса и фруктов также вызывает дискомфорт, последние желательно включать в рацион через два-три часа после еды или за 15-20 минут до мясных блюд.

Павлов напомнил, что для переваривания горячих блюд желудку необходимо больше времени, чем для фруктов, поэтому лучшим сочетанием является мясо с овощами. Кроме этого, по словам шеф-повара, союз томатов с сыром способствует повышенному отложению солей. Соли образуются в результате реакции кислоты, содержащейся в помидорах, с кальцием, которым богаты сыры.

Также Павлов посоветовал не смешивать томаты с картофелем, поскольку помидоры из-за крахмала лишаются полезных свойств. Единственным ингредиентом, который не сочетается не с одним из других является дыня, считающаяся сезонным продуктом.

Продукты Россия Углеводы Эксперт
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