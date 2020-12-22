Главная » Новости » Общество

Эксперт рассказал, во сколько россиянам обойдутся новогодние каникулы

По словам руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, порядка 20 тысяч рублей необходимо российской семье, состоящей из четырех человек, для питания и проживания в новогодние каникулы. Если прибавить к этому минимальный набор развлечений, включающий в себя походы в кафе, на каток и в кино, то расходы достигнут 40-50 тысяч рублей.

Эксперт считает, что для скромного времяпровождения и питания в домашней обстановке минимальная сумма на одного члена семьи составит 500 рублей. Не трудно посчитать, что на один день семье из четырех человек понадобится минимум 2 тысячи рублей, а за десять дней новогодних каникул этот показатель увеличится до 20 тысяч рублей.

С учетом даже самой скромной культурной программы, включающей в себя разовые посещения театра, кино или катка, а также накрытия новогоднего стола и похода в гости, сумма затрат составит минимум 40 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что по сложившейся традиции большинство россиян в праздничные дни хотят отдохнуть от самостоятельного приготовления пищи. В связи с этим, растет спрос среди российских граждан на доставку еды и кондитерские изделия, соответственно повышаются их финансовые расходы.

Деньги Новый год Прогноз Россияне Рубли Эксперт
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News

Вам также может быть интересно
Общество 0
Молодежь не уступает места в транспорте пожилым людям: почему так происходит
В обществе принято уступать места в транспорте пожилым людям. Этой категории населения уже тяжело
Общество 0
Популярность какого жилья будет падать в 2021 году?
Эксперты в сфере недвижимости назвали типы квартиры, популярность которых в следующем году будет снижаться.
Общество 0
Стало известно, какие продукты подорожают 1 января в российских магазинах
По мнению экспертов, в связи с тем, что во многих российских субъектах заметно поднялись
Общество 0
Какая категория пенсионеров может рассчитывать на повышение пенсии с 1 января 2021 года
Далеко не всех российских пенсионеров ждет повышение пенсии с наступлением нового 2021 года, а
Общество 0
Россиян в скором времени ожидает упрощенное оформление больничных
Минтруд анонсировал новость об упрощенном оформлении больничного листа. По сообщениям «Российской газеты» сейчас проект
Общество 0
Экспертное мнение: в скором времени подорожает хлеб, фрукты, овощи и макаронные изделия
Эксперты предрекают рост цен на продукты после указания российского президента. По заявлению председателя правления
Общество 1
Глава Федерации мигрантов пояснил, почему россияне ленивее мигрантов
По мнению главы Федерации мигрантов Вадима Коженова, высказанного им в эфире радиостанции «Говорит Москва»,
Общество 0
Собянин подписал указ о новых выплатах — кто и сколько получит
Работающим в поликлиниках в период пандемии студентам и ординаторам мэр Москвы назначил выплаты. Постановление,
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.