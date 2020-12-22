Эксперт рассказал, во сколько россиянам обойдутся новогодние каникулы

По словам руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, порядка 20 тысяч рублей необходимо российской семье, состоящей из четырех человек, для питания и проживания в новогодние каникулы. Если прибавить к этому минимальный набор развлечений, включающий в себя походы в кафе, на каток и в кино, то расходы достигнут 40-50 тысяч рублей.

Эксперт считает, что для скромного времяпровождения и питания в домашней обстановке минимальная сумма на одного члена семьи составит 500 рублей. Не трудно посчитать, что на один день семье из четырех человек понадобится минимум 2 тысячи рублей, а за десять дней новогодних каникул этот показатель увеличится до 20 тысяч рублей.

С учетом даже самой скромной культурной программы, включающей в себя разовые посещения театра, кино или катка, а также накрытия новогоднего стола и похода в гости, сумма затрат составит минимум 40 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что по сложившейся традиции большинство россиян в праздничные дни хотят отдохнуть от самостоятельного приготовления пищи. В связи с этим, растет спрос среди российских граждан на доставку еды и кондитерские изделия, соответственно повышаются их финансовые расходы.