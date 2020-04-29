Эксперт рассказала, как правильно общаться с коллекторами

Гражданам России, при общении с коллекторами, не следует раскрывать слишком много сведений о себе, но, при этом, такие разговоры стоит записывать. Данные рекомендации дала Лолла Кириллова, эксперт проекта Минфина по вопросам финграмотности.

«В разговоре с коллектором не стоит сообщать излишних данных ни о себе, своем доходе, работе и ее местоположении, ни о своих родственниках. После звонка коллектора необходимо позвонить в названную им компанию и лично убедиться, что звонили именно от них», – сказала Кириллова.

Кириллова напомнила, что в начале каждого взаимодействия, инициированного коллектором, тот обязательно должен назвать должнику свои ФИО. В случае, если он не называет свое имя, агентство, которое представляет, а также основание для проведения звонка, то должник имеет право не продолжать такой разговор, отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что все разговоры с представителями коллекторских фирм желательно записывать, чтобы в случаях их выхода за рамки действующего закона у должника имелись необходимые доказательства.

Газета «Известия» ранее сообщала, что в РФ число просроченных микрокредитов возросло на 47%. Россияне в общей сложности задолжали микрофинансовым компаниям примерно 50 млрд руб.

Вдобавок, в «Эквифакс» (бюро кредитных историй) отметили, что россияне в период пандемии стали намного чаще досрочно гасить имеющиеся кредиты. Наибольший рост в полном объеме досрочно погашенных кредитов наблюдается в сфере потребительских кредитов. Среди договоров, закрытых в марте-феврале, свыше 58% – погашены досрочно.