Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на «удаленке»

В период распространения коронавируса актуальность приобрела удаленная работа. Эта форма организации труда, на первый взгляд, имеет массу преимуществ. Но мало кто смог сразу оценить, что потенциальные выгоды перекрываются серьезными затратами. Оказалось, что экономия на офисных обедах и проезде при таком виде занятости перекрывается другими расходами.

Об этих расходах сообщила агентству «Прайм» СЕО проекта «Рокет ворк» Ускова Анастасия. Не у каждого удаленного сотрудника есть дома офисное оборудование. Оно было только у тех, кто и ранее практиковал удаленный формат работы. А те, кто оказался на удаленке в период пандемии, были совершенно не подготовлены к такой организации труда.

Речь шла не просто о дорогих лэптопах стоимостью от 50 тыс. руб. Нужны были роутеры (от 5 до 10 тыс. руб.), принтеры ( от 5 до 10 тыс. руб.), наушники с шумоподавлением ( от 7 до 30 тыс. руб.), даже стулья и столы (от 2 до 15 тыс. руб.) Итого получается, что нужно было потратить единовременно от 70 до 75 тыс. руб., а иногда и больше.