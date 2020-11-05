Эксперты назвали продукты, которые нельзя употреблять вместе с кофе

Ученые перечислили продукты, которые не стоит запивать кофе, так как можно нанести непоправимый вред организму. Частое употребление некоторых продуктов вместе с кофе может запустить механизм, ведущий к развитию различных патологий.

В результате проведенных научных исследований стало известно, что категорически противопоказано запивать кофе жирную пищу, так как в этом случае неминуем резкий подскок сахара в крови. Уровень глюкозы повысится в два раза, чем это происходит обычно. Данные обстоятельства могут спровоцировать возникновение диабета второго типа.

Если здоровый человек употребляет в пищу жирную еду, то уровень сахара в его крови повышается на 32 процента. После этого показатели глюкозы будут продолжительное время расти. Когда же участники эксперимента вместе вредной пищей употребляли по паре чашек кофе, то уровень сахара в их крови поднимался на 65 процентов.

В итоге выяснилось, что нормальному усвоению глюкозы мешают ненасыщенные жиры. Данный дисбаланс усугубляется потреблением кофейных напитков. Вместе с тем, ученые категорически не рекомендуют запивать кофе гамбургеры, жареную картошку и различные сладости.