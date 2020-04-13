Эксперты объяснили, почему в резиновых перчатках мало толка для защиты от коронавируса

Паника из-за пандемии планетарного масштаба вынуждает людей идти на отчаянные шаги для защиты себя от смертельного недуга. В аптеках и магазинах скупают маски и перчатки, включая те, что требуются для мытья посуды. Некоторые прохожие вовсе стараются «спрятать» руки в полиэтилен, надевая перчатки из коробок для окрашивания волос. Эксперты выяснили, какой смысл в этой процедуре.

Помогут ли перчатки защититься от коронавируса?

По словам специалистов, защищаться подобным образом, чтобы обезопасить себя от коронавируса, можно и даже нужно. Главное условие – соблюдать на карантине предписания медиков: проводить дезинфекцию рук и не прикасаться к лицу. Нарушение этих рекомендаций даже при ношении перчаток может навредить.

На перчатках, как и на руках, тоже распространяются вирусы. Достаточно одного прикосновения перчатками к грязной поверхности, и вирус будет готов к дальнейшему поиску новой жертвы. При этом прилипание к латексным поверхностям происходит гораздо эффективнее. Значения не имеет, насколько чиста поверхность рук под таким средством защиты.

Что касается чувства безопасности, которое якобы дают перчатки, то оно является ложным. Эксперты подчеркивают, что смена перчаток должна происходить так же часто, как и медицинских масок. В противном случае пользы от них не будет. Микробы благополучно будут распространяться даже на одежде, к которой прикасается человек.

Еще одной фатальной ошибкой может стать неправильная утилизация перчаток. А процедура их снятия некоторыми лицами вовсе вызывает недоумение. При снятии одной перчатки люди нередко берутся за другую незащищенной рукой и тянут ее. Перчатки следует снимать, выворачивая их наизнанку и как бы «пряча» друг в друга. Избавляться от средств защиты тоже нужно правильно. Идеальный вариант – сжечь их. Иначе прицепившиеся к полиэтилену или резине микробы спокойно распространятся по другим поверхностям. Руки же необходимо моментально вымыть, используя антисептические средства, чтобы избавиться от соблазна прикоснуться к лицу, одежде или другим людям и поверхностям.

При походе в магазин и любое другое место скопления людей лучше взять с собой антисептик. По возможности следует мыть руки с использованием мыла. Также необходимо протирать все предметы, которые по тем или иным причинам оказывались в руках: кошелек, сумку, пакеты с продуктами. Микробы распространяются с молниеносной скорость, и если игнорировать вышеуказанные нормы, смысла в ношении перчаток нет.