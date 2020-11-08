Эксперты прогнозируют новый кризис и безработицу

По мнению директора по развитию кадрового агентства «Selectif» Романа Крестьянинова, мир может погрузиться в великую экономическую депрессию, вызванную неблагоприятными экономическими обстоятельствами. В результате этого, многие граждане лишатся работы.

Крестьянинов привел пример Великой депрессии, которая происходила в США в 30-ые годы, когда наблюдался достаточно высокий уровень безработицы. В настоящее время ситуация становится еще более печальной, ведь многие сферы внедряют в производство автоматизированные системы, которые не требуют человеческого вмешательства. По словам эксперта, вскоре значительно сократится число таких специальностей, как кассиры, водители, юристы и бухгалтеры.

Медицинская сфера в недалеком будущем подвергнется модернизации, так считает руководитель Центра экономической инфраструктуры Владимир Косой. По словам чиновника, уже сейчас у медиков имеется достаточно много разнообразной техники, помогающей автоматически производить постановку диагноза. Применение в этой отрасли инновационных технических устройств в ближайшем будущем может негативно отразиться на трудоустройстве медицинских работников