Эксперты прогнозируют возможность продления карантина в России до июля

В первых числах мая в России будет зарегистрировано максимальное количество заболевших новым вирусом COVID-19. Об этом предупреждают специалисты Boston Consulting Group, которая входит в список самых влиятельных международных бизнес-консалтинговых компаний. По мнению экспертов BCG, активность вируса в мире будет ослабевать по-разному. Так, россиянам стоит готовиться к масштабной эпидемии в мае. В связи с этим власти должны быть готовы к отмене карантинных мер не ранее июля.

Что касается американцев и европейцев, то там вирус будет проявлять свою активность в конце апреля и начале мая. Продлить ограничительные меры в этом случае власти могут до июня-июля. А вот норвежцы и шведы планируют отменить карантин несколько раньше, если не будут зафиксированы новые случаи заражения.

Борьба с эпидемией в Бразилии, ЮАР и Аргентине, по прогнозам членов BCG, продлится до июля. А это значит, что карантин в этих государствах завершится только к августу-сентябрю.

В настоящее время наиболее пострадавшими от вируса регионами планеты считаются Испания, Америка и Италия. Там COVID-19 заражены сотни тысяч человек, включая известных личностей, которые жертвуют свои миллиардные состояния на борьбу с эпидемией.

Делая свои расчеты, эксперты консалтинговой компании опирались на данные отчетов, предоставленные правительствами разных стран, а также публикации в средствах массовой информации, сведения об инфраструктуре системы здравоохранения и прочие показатели.

Если опираться на официальную версию, вспышка инфекции случилась в одной из китайских провинций на рынке морепродуктов. Но ряд экспертов, в том числе генетиков, считают, что разработчиками вируса могли стать американцы, которые специально завезли заразу на территорию Китая. Косвенными доказательствами этого, по мнению самих китайцев, являются найденные в Ухане в районе американского экс-консульства банки, на которых присутствует надпись о биологической опасности содержащихся в них образцов.

Фото: kurer-sreda.ru

