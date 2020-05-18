Эксперты рассказали, кто в России будет вакцинирован от коронавируса в первую очередь

Первыми вакцинацию от коронавируса пройдут те, кто находится в группе риска. Об этом рассказал глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи В. Зуев.

В первую очередь прививка от Covid-19 будет предназначена для врачей и медработников, которые работают непосредственно с коронавирусными больными. Во вторую очередь вакцинацию пройдут все, кому в повседневной жизни приходится контактировать с очень большим количеством людей. Это кассиры, таксисты, волонтеры, кондукторы, билетеры, и пр. Остальные, по словам Зуева, пока в прививке не нуждаются. Но в дальнейшем, возможно, вакцинация охватит более широкие слои населения.

Как считает Зуев, в будущем вакцинацию станет возможным проводить по аналогии с сезонными прививками от гриппа. По словам эксперта, вспышки заболевания, скорее всего, будут происходить два раза в год – осенью и весной. В это время у людей традиционно ослабевает иммунитет в связи с погодно-климатическими изменениями.

Что касается сроков, то в России вакцина может быть создана уже к концу лета. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи А. Гинцбург. Сначала требуются доклинические испытания, которые могут занять ориентировочно около месяца. Препарат будет проверен на реактогенность и токсичность, и только в случае, если проверка будет успешно пройдена, Минздрав даст разрешение на тестирование вакцины на людях. Если новый коронавирус не будет мутировать, в дальнейшем вакцинация от Covid-19 может быть внесена в календарь прививок.

При этом в ВОЗ считают, что вакцина от коронавируса, скорее всего, не будет готова до конца года. Об этом ранее заявляла представитель ведомства М. Харрис, которая объяснила данную позицию тем, что для тестов требуется больше времени. По ее словам, даже для испытания лекарств нужны более масштабные и длительные исследования. Ведь если какой-то препарат на некоторых пациентах, это не означает, что он достаточно эффективен и безопасен для всех.