Эксперты рассказали, насколько вырастет плата за ЖКУ в крупных российских городах

Стало известно, что в 15 мегаполисах России с 1 июля оплата ЖКУ возрастет до 7%. По подсчетам экспертов Института проблем естественных монополий россияне будут платить на 6% больше за коммунальные услуги без учета потребления на общедомовые нужды.

Принимая во внимание действующую с 2015 года модель индексации в этом году отмечен минимум увеличения средневзвешенного тарифа на коммунальные услуги на 4,11%. По расчетам специалистов ИПЕМ ожидаемо снизится доля расходов на ЖКУ в бюджете домохозяйств с сохранением максимального уровня до 13% от их доходов.

Сотрудники ИПЕМ также заявляют о возможности ограничения финансовой нагрузки на граждан России в кризисных условиях благодаря положительным аспектам тарифной компании 2020 года. Но они не отрицают необходимости донастройки действующей системы индексов платы за коммунальные услуги.

Агентством NEWS.ru ранее уже сообщалось о повышении в Москве платы за электричество, теплоснабжение, горячую и холодную воду, газ и канализацию начиная с 1 июля. Обозначенные позиции поднимутся в стоимости от 3% до 4%, в то время как тарифы на электроэнергию вырастут на 5%, оплата холодной воды увеличится на 4,5%. Сохранят прежнюю стоимость тарифы на домофон, содержание жилья, телеантенну, радиоточку, а также останутся неизменными взносы на капитальный ремонт. По сообщениям «Рамблер».