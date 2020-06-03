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Эксперты рассказали о снижение трат граждан России на ЖКХ в апреле


 Владимир Корниецкий0

 

ЖКХ
Фото: https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1709021/165d6320-eb20-4c72-9a31-2ce969f922d3/s1200

Эксперты, подводя итоги влияния карантина на привычную жизнь социума, отметили, что за отчетный период средний чек на услуги ЖКХ (в годовом значении) снизился на 14%. Однако за газ и электричество россияне все же заплатили больше обычного.

Самое сильное падение отмечается в сегменте тепловодоснабжения – примерно -34%, а вот чек за квартплату упал на 14%. Газопотребление увеличилось на внушительные 10%. Рост электрозатрат менее заметен, но все же отмечается статистами — +1%.

Сравнивая апрельский средний чек за услуги жилищно-коммунального хозяйства с мартовским, отмечено снижение на 10%. Причем падение показателя демонстрируют все категории: тепловодоснабжение – затрачено гражданами на 19% меньше; газификация – выплаты сокращены на 11%; электроэнергия – на 5%;
за квартиру – на 4%.

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Экспертное мнение, по поводу сложившейся ситуации, практически единогласно. Причина в том, что больше россиян стали задаваться целью экономии своих трат на ЖКХ, а также делать ставку на установку учетного оборудования – счетчиков. Рост оплат за электро- и газоснабжение объясняется пересчетом тарифов.

Ранее в СМИ представитель Совета Федерации С. Леонов уже предлагал правительству пойти на уступки населению, в связи с ухудшившейся экономической обстановкой и снижением доходов, и заморозить тарифы на газ и свет в 2020 году. Пока инициатива остается без ответа со стороны властей.

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