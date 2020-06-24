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Энтомолог рассказал, почему в городских парках не стоит загорать


 Владимир Корниецкий0
Парк
Фото: files.vm.ru

О том, почему не стоит принимать солнечные ванны на парковых газонах летом, рассказал Анатолий Захаров – ведущий научный сотрудник ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук, энтомолог, в ходе своего интервью радио Sputnik.

Любителям позагорать на городских газонах следует опасаться не только действия химикатов, которыми периодически обрабатывают растения, но и клещей, активизирующих свою деятельность в жаркое время года.

Клещи являются переносчиками многих опасных заболеваний, к примеру, таких как: энцефалит, геморрагическая лихорадка, эрлихиоз. Далеко не всегда инсектициды, используемые для обработки травы, убивают вредоносных паразитов. Каждый, кто просто отдыхает или загорает на траве, является отличной приманкой для насекомых, укус которых можно заметить далеко не сразу, а вот последствия его не заставят себя долго ждать.

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Захаров настоятельно советует всем, кто любит отдыхать в парках, не располагаться непосредственно на траве, а брать с собой шезлонг или раскладушку. Такие меры предосторожности лишними не будут, поскольку они позволят свести риск получить укус клеща к минимуму.

Кстати эти меры предосторожности не лишними будут и на отдыхе вдали от городского шума и суеты – за чертой мегаполисов.

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