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Еще одного карантина в РФ не предвидится

Введение карантина не планируется. Такое заявление сделал РБК, ссылаясь на российских чиновников.

Один из чиновников утверждает, что медики также согласны с позицией, что жителям не требуется изоляция.

Анна Попопа, глава Роспотребнадзора, говорит о том, что власти не собираются приостанавливать работу каких-либо предприятий, так как это может пошатнуть и так неустойчивую экономику РФ. Ведь, как показала практика, нерабочие недели сказываются на экономике страны.

Изоляция (в том виде, в каком она была весной этого года) не планируется потому, что, по мнению медиков, летальность от вируса не такая большая, как раньше.

Несмотря на то, что позиция чиновников довольно категорична, случаи заражения активно растут, и уже около 1,5 млн человек столкнулись с коронавирусом в России по состоянию на сегодняшний день.

Карантин Ограничения
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