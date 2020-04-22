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ФНС собирается создать единый реестр населения РФ


 Pavel Markovich0

Ранее уже говорилось о вероятном скором внедрении в жизнь россиян единого реестра населения, который должен облегчить жизнь россиян.

ФНС
Фото: promdevelop.ru

На этой неделе Госдума еще раз подтвердила намерение создать в России единый реестр доходов семей.

Предполагается, что такая информационная система в автоматическом режиме будет сводить все данные на граждан, содержащиеся в их учетных записях порталов госуслуг и услуг их субъектов. По документам, содержащие данные родства и место жительства будет автоматически определяться состав семьи, родственные связи и при сопоставлении с налоговыми данными и сведениями из ПФР выводиться среднедушевой доход и иные необходимые для получения госуслуг цифры о материальном положении человека и его семьи.

Подобная мера обусловлена высоким процентом граждан, которые не могут получить полагающиеся им выплаты от государства и субъектов по причине большого перечня документов, которые трудно собрать вовремя.

Реестр будет находиться в ведении ФНС России. Однако данные спецсубъектов не будут видны и им. Смогут ли злоумышленники взломать систему – покажут только реалии.

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