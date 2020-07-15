«Газпром» решил повысить цены на газ в России

Из сообщения Lenta.ru c ссылкой на информацию от РИА Новости стало известно, что руководство «Газпрома» приняло окончательное решение относительно повышения стоимости газа для жителей Российской Федерации. Данное заявление было сделано Алексеем Андреевым, занимающий пост ведущего менеджера «Газпрома».

Также было отмечено, что весь необходимый пакет документаций, касающийся повышения цен на газ уже находится на стадии своего оформления. Андреевым было подчеркнуто, что повышение стоимости газа было согласовано со всеми контролирующими органами. Добавлено, что на данный момент пока не идёт никаких разговоров относительно повышения тарифов за транспортировку газа, так как в данном вопросе пока нет никакой ясности.

Напомним, что руководство Федеральной монопольной службы предложили в середине лета текущего года поднять стоимость газа для наших соотечественников на 3%. Но по непонятным на то причинам было принято решение отложить индексацию.

Повышение стоимости газа связано с тем, что «Газпром» понес небывалые убытки за первый квартал. Отмечено, что «Газпром» недополучил порядка 115 млрд. рублей. Причиной такой недостачи является повышение спроса на сжиженный природный газ на территории Европы, а также теплая зима.