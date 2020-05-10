Еще каких-то десять лет назад практически в каждом доме можно было найти пузырек, наполненный фиолетовыми кристаллами, который в народе прозвали марганцовкой. Данный раствор применялся для различных целей. Люди постарше даже могут припомнить те неприятные моменты, когда приходилось пить очень неприятную на вкус воду (розового цвета) при явных признаках отравления. Ей даже обрабатывали раны, ведь это был реально популярный антисептик по вполне приемлемой цене.

Лечебный эффект от марганцовки

По-научному данный медицинский препарат называется – перманганат калия. По своей сути, это самый востребованный антисептик для внутреннего и наружного использования. Только что приготовленный раствор реально обладает окисляющим свойством и моментально «убивает» большинство известных микробов.

Опасна ли марганцовка?

При создании специализированного раствора с использованием данного препарата нужно внимательно следить за тем, чтобы он ни в коем случае не попадал на кожный покров и слизистые. По факту, может проявиться сильное раздражение вашей кожи, и даже ожоги.

Поэтому большая часть высококвалифицированных специалистов советует сначала изготовить концентрированный раствор, а уже затем (постепенно) разбавлять его водой.

Где купить марганцовку?

В 2014 году приобрести данное средство не представлялось возможным. Ведь повсеместно вводились ограничения и строгий учет на препарат. Но в июле 2017 года все запреты были сняты.

На сегодняшний день марганцовку (перманганат калия) можно купить практически в любой российской аптеке без каких-либо ограничений. Также существует реальная возможность покупки марганцовки через торговые (повсеместно распространенные) сети. Ведь большинство производителей регистрируют препарат как вспомогательный антисептик. Ни каких рецептов (как было раньше) при приобретении марганцовки предъявлять не нужно. Все находится в свободной продаже.

Стоит знать: существуют лишь некоторые предписания исключительно для продавцов марганцовки. Они обязаны предоставлять всю имеющуюся информацию о количестве (сколько килограмм) проданного ими средства.