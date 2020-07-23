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Госдума приняла законопроект о воспитании патриотизма

Патриотизм
Фото: i11.fotocdn.net

С 01.09.2020 в действие вступит новый закон, проект который был принят в третьем и втором чтении в Государственной думе. Речь идёт об воспитании и укреплении патриотизма у школьников и студентов.

Данные поправки были внесены главой государства Владимиром Путиным. Изменения коснуться закона «Об образовании». В него добавят статью о «требованиях к организации воспитания». Новшество будет обязывать учреждения образования заниматься составлением календарных планов по проведению воспитательных мероприятий, формирующих патриотизм, уважение к Родине, её героям и защитникам, а также многонациональным особенностям государства.

«Образование должно представлять собой не только перечень знаний и навыков, но также основы моральных и духовных ценностей, оказывающих важнейшее влияние на формирование граждан и объединять общества», — процитировал спикера Госдумы Вячеслава Володина «Коммерсант».

По словам «Реального времени», в высших учебных заведениях могут появится проректоры по вопросам воспитательной работы, а в научных сообществах новый праздник — День татарской науки.

Вячеслав Володин Законопроект Патриотизм Россия
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