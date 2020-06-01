Госдума рассмотрит законопроект о выплатах для домохозяек в размере МРОТ

Как сообщает пресс-служба депутата Ярослава Нилова, одного из авторов законопроекта и главы комитета Государственной Думы по труду и соцполитике, в ближайшее время в парламенте будет рассмотрена возможность установления ежемесячных государственных выплат домохозяйкам в размере МРОТ. Инициаторами проекта стали члены партии ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским.

В пояснительной записке к документу указано, что ежемесячная государственная поддержка в виде денежных пособий предназначена для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи. Под определением «домашнее хозяйство» имеется ввиду приготовление пищи, уборка дома, уход за детьми, инвалидами детства первой группы, престарелыми родителями и другая подобного рода деятельность по дому.

Вместе с тем, стоит подчеркнуть, что право на помощь от государства получат не все. Господдержку назначат только в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не больше двукратной величины прожиточного минимума. На получение пособия имеет право только один из членов семьи.

Согласно законопроекту, Минтруд должен разработать порядок осуществления таких пособий. А граждане, претендующие на помощь, должны будут подать соответствующее заявление через МФЦ или в органы соцзащиты. Размер пособия планируется установить в минимальном размере оплаты труда.

Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2021 года.

В своем сообщении Ярослав Нилов подчеркнул важность и востребованность домохозяйств. Он отметил, что образовавшийся ажиотаж вокруг пандемии коронавируса и стабилизации ситуации на рынке занятости отвлек внимание от вопросов постоянных. Эпидемия рано или поздно закончится, а вот финансовая поддержка домохозяек в виде ежемесячных пособий укрепит социальную стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Такие выводы очевидны и не требуют особых социально-экономических знаний.