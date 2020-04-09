Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Госдума: в стране творится беспредел с ценами на продукты


 Pavel Markovich0Связи поста: >

Премьер-министр Михаил Мишустин обязан взять под свой контроль ценообразование на продукты питания в период карантина от коронавируса. Об этом заявил Вячеслав Володин, спикер Госдумы.

Вячеслав Володин
Фото: kurganoblduma.ru

По сообщению ТАСС состоялось дистанционное совещание депутатов Госдумы с премьер-министром, где Володин поднял тему роста цен на некоторые продукты в несколько раз, в том числе и 20-кратное подорожание имбиря и лимона.

Володин возмущенно заявил: «Это полный беспредел и его нужно остановить». Спикер считает, что торговые сети наживаются на россиянах, забирая у них деньги, полученные в виде субсидий и дополнительных выплат от государства.

Будут ли расти цены на продукты далее?

По сообщению многих «СМИ» Мишустиным была уже одобрена идея, выдвинутая блоком «Единая Россия», о заморозке цен на продукты.

Уже заморожены цены на медикаменты и лекарства, пришло время сделать то же самое с продуктами питания. Депутаты считают, что максимальна наценка на каждом этапе торговли на этот период должна быть не больше 10%.

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Что будет, если смывать туалетную бумагу в унитаз?
  2. Шумные кафе и магазины расположенные в жилых домах предложили штрафовать
  3. Какие изменения ждут россиян с 1 августа 2019 года.
  4. В России начали падать в цене загородные дома и дачи
  5. Правительству РФ поступило предложение разрешить охранникам выходить на пенсию раньше
  6. Из-за рейдерских захватов в России запретят продажу долей в квартирах.
  7. В течении 2 недель цены на продукты в российских магазинах вырастут на 5-20% — фейк
  8. Сеть магазинов «Перекресток» позволит покупать товары в долг
  9. Чтобы было чем заняться в России предлагают открыть строительные магазины
  10. В скором времени в России будет на много проще получит маткапитал
Дзен

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о