Госдума: в стране творится беспредел с ценами на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин обязан взять под свой контроль ценообразование на продукты питания в период карантина от коронавируса. Об этом заявил Вячеслав Володин, спикер Госдумы.

По сообщению ТАСС состоялось дистанционное совещание депутатов Госдумы с премьер-министром, где Володин поднял тему роста цен на некоторые продукты в несколько раз, в том числе и 20-кратное подорожание имбиря и лимона.

По сообщению многих «СМИ» Мишустиным была уже одобрена идея, выдвинутая блоком «Единая Россия», о заморозке цен на продукты.

Уже заморожены цены на медикаменты и лекарства, пришло время сделать то же самое с продуктами питания. Депутаты считают, что максимальна наценка на каждом этапе торговли на этот период должна быть не больше 10%.

