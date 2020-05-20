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Хантавирус может оказаться причиной следующей глобальной эпидемии


 Pavel Markovich0
Хантавирус
Фото: https://grozny-inform.ru/LoadedImages/2020/03/25/khantavirus.jpg

Мировые эпидемиологи не исключают, что после коронавирусной пандемии начнется вспышка хантавируса. Данное семейство вирусов не так известно. При осложнении инфекция способна вызывать геморрагическую лихорадку и респираторные заболевания.

Переносчиками хантавируса являются различные виды грызунов. Человек может заразиться им через укус. При этом опасность представляют фекалии и моча инфицированного животного или человека.

Обычно вспышки инфекции, обусловленной хантавирусами, регистрируются в государствах с теплым и жарким климатом. Большинство заражений вызвано тем, что люди вдыхают пары, выделяемые мочой или фекалиями грызунов.

В настоящее время случаев передачи хантавируса между людьми не зафиксировано. Однако вирус уже начал мутировать. Не исключено, что хантавирус в итоге станет не менее опасным, чем коронавирус.

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В 2016 году ученые разработали уникальную систему, которая способна предугадать зарождение эпидемии. В число потенциальных опасностей вошли вирус Оропауч, вирус Майаро, хантавирус и другие вирусы.

Система фиксирует количество зараженных и вычисляет вероятность эпидемии. Примечательно, что по числу выявленных случаев инфицирования хантавирусом Россия находится на второй строчке после Китая. Наиболее проблемными регионами являются Сочи и Башкортостан.

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