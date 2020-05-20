Хантавирус может оказаться причиной следующей глобальной эпидемии

Мировые эпидемиологи не исключают, что после коронавирусной пандемии начнется вспышка хантавируса. Данное семейство вирусов не так известно. При осложнении инфекция способна вызывать геморрагическую лихорадку и респираторные заболевания.

Переносчиками хантавируса являются различные виды грызунов. Человек может заразиться им через укус. При этом опасность представляют фекалии и моча инфицированного животного или человека.

Обычно вспышки инфекции, обусловленной хантавирусами, регистрируются в государствах с теплым и жарким климатом. Большинство заражений вызвано тем, что люди вдыхают пары, выделяемые мочой или фекалиями грызунов.

В настоящее время случаев передачи хантавируса между людьми не зафиксировано. Однако вирус уже начал мутировать. Не исключено, что хантавирус в итоге станет не менее опасным, чем коронавирус.

В 2016 году ученые разработали уникальную систему, которая способна предугадать зарождение эпидемии. В число потенциальных опасностей вошли вирус Оропауч, вирус Майаро, хантавирус и другие вирусы.

Система фиксирует количество зараженных и вычисляет вероятность эпидемии. Примечательно, что по числу выявленных случаев инфицирования хантавирусом Россия находится на второй строчке после Китая. Наиболее проблемными регионами являются Сочи и Башкортостан.