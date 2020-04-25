Индексация тарифов ЖКХ под вопросом

Российские чиновники ежегодно утверждают порядок проведения индексации социальных выплат, а также тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В частности, последнее повышение тарифов ЖКХ было произведено летом минувшего года на 2,4%. Темп роста стоимости коммунальных услуг ориентирован на уровень инфляции предшествующего года.

Летом 2020 года в России намечалась индексация цен в сфере ЖКХ на 4%. По данным информационного агентства «Известия», депутат Государственной Думы предложил «заморозить» коммунальные тарифы на текущем уровне. Свое предложение Иван Сухарев пояснил следующим образом:

Рост цен в сфере коммунального хозяйства может повлечь за собой рост расходов россиян. На сегодняшний день многие семьи оказались в трудной финансовой ситуации, поэтому следует рассмотреть всевозможные меры по сдерживанию цен.

По оценкам экспертов, уже сейчас доля оплаченных коммунальных услуг в России сократилась на 30-50%. Причин данного явления несколько: ухудшение финансового положения населения, а также официальное разрешение властей на несвоевременную оплату услуг ЖКХ без начисления пеней и штрафов.

Окончательного решения относительного индексации коммунальных тарифов в 2020 году власти не приняли, но намерены рассмотреть все возможные сценарии развития.