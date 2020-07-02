Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2020 года

С 1 июля 2020 года началось проведение индексации расценок на комуслуги. Тарифы будут увеличены в соответствии с распоряжением правительства.

Для каждого региона РФ определен максимально возможный индекс повышения тарифов ЖКХ. Самое большое повышение будет в Чечне, здесь цены увеличатся на 6,5%. Для Кабардино-Балкарии повышение тарифов составит 5,4%. В Дагестане увеличение расценок составит 5,2%. Для Москвы, Бурятии, Омской области и Якутии — 5%. В Московской области и Краснодарском крае тарифы вырастут на 4,1%.

Для Санкт-Петербурга повышение будет умеренным и составит 3,8%, для Пермского края и Мурманской области повышение тоже будет небольшое — 3%. Наименьшее повышение цен предусмотрено для Ненецкого АО — это 2,4%.

Как пишет газета «Известия», в остальных регионах РФ расценки на жилищно-коммунальные услуги будут повышены на 3,6%. В среднем повышение составит примерно 4%.

Также в Госдуме названо условие, при котором сократят сроки моратория на пени для тех, кто не платил за услуги ЖКХ.