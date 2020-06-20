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Инфекционист рассказала, при каких условиях коронавирус станет «долгожителем» 


 Владимир Корниецкий0
Инфекционист
Фото: static.riafan.ru

Согласно заявлению, сделанному известным китайским инфекционистом, членом специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ли Ланьцзюаня, коронавирус может прожить до 20-ти лет. Условие – температура минус 20 градусов.

Инфекционист акцентировала внимание на закономерности: несколько раз COVID-19 обнаруживали там, где много охлажденных продуктов. Исследования показали, что коронавирусная инфекция может выживать в течение нескольких месяцев при температуре минус 4 градуса, если же показатели будут минус 20, вирус проживет до 20-ти лет.

Ли Ланьцзюаня подчеркнула, что людям необходимо научиться воспринимать COVID-19 как «долгожителя», который любит «кочевать» по продуктам питания. В качестве профилактических мер важно усилить проверку замороженных продуктов на таможнях и, при получении положительного тестирования на COVID-19 , отследить источник инфицированных товаров.

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Стоит напомнить, что в Китае снова зафиксирована вспышка коронавируса. В этот раз – в павильоне морепродуктов на сельскохозяйственном рынке «Синьфади» в районе Фэнтай. С 13 июня рынок закрыт. Специалисты предполагают, что COVID-19 в данном случае был привезен из Европы.

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