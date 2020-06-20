Инфекционист рассказала, при каких условиях коронавирус станет «долгожителем» 

Согласно заявлению, сделанному известным китайским инфекционистом, членом специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ли Ланьцзюаня, коронавирус может прожить до 20-ти лет. Условие – температура минус 20 градусов.

Инфекционист акцентировала внимание на закономерности: несколько раз COVID-19 обнаруживали там, где много охлажденных продуктов. Исследования показали, что коронавирусная инфекция может выживать в течение нескольких месяцев при температуре минус 4 градуса, если же показатели будут минус 20, вирус проживет до 20-ти лет.

Ли Ланьцзюаня подчеркнула, что людям необходимо научиться воспринимать COVID-19 как «долгожителя», который любит «кочевать» по продуктам питания. В качестве профилактических мер важно усилить проверку замороженных продуктов на таможнях и, при получении положительного тестирования на COVID-19 , отследить источник инфицированных товаров.

Стоит напомнить, что в Китае снова зафиксирована вспышка коронавируса. В этот раз – в павильоне морепродуктов на сельскохозяйственном рынке «Синьфади» в районе Фэнтай. С 13 июня рынок закрыт. Специалисты предполагают, что COVID-19 в данном случае был привезен из Европы.