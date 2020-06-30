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Использование маткапитала для дистанционного обучения


 Владимир Корниецкий0
Маткапитал
Фото: www.school546.ru

В Госдуму внесен новый проект, который разрешает семьям использовать материнский капитал на приобретение гаджетов, необходимых для дистанционного обучения детей. Эта инициатива выдвинута и разработана Думой Новгородской области. Опубликовано предложение в понедельник в интернете, в базе данных нижней палаты парламента.

Суть инициативы состоит в том, чтобы изменить положение о правах родителей на распоряжение материнским капиталом. Нужно, чтобы родители имели законное право использовать средства маткапитала на получение образования их детей через оплату за товары и услуги, которые предназначены для внедрения в жизнь образовательных программ с помощью дистанционных технологий.

Разработчики проекта говорят, что в связи с переводом образовательных учреждений на дистанционное обучение многие семьи не могут обеспечить усвоение программ их ребенком (детьми) из-за отсутствия компьютера. Особенно проблема остра в многодетных семьях. Это препятствие нарушает конституционное право на получение образования.

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