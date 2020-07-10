Исследование показало, что больше всего раздражает в коллегах по работе

Сервис по подбору персонала Работа.ру провел опрос более 4000 своих пользователей по всей России, чтобы выяснить, какие черты характера более всего вызывают неприязнь и недовольство у коллег по работе.

Оказалось, что только у трех процентов прошедших опрос замечательный коллектив без недостатков и пороков.

Первое место с 40 процентами голосов заняли обман и лицемерие. Еще 34 процента и второе место отдано интриганству и сплетням.

Откровенно неуважительное, а подчас и наплевательское отношение к чужому труду выбрали 33 процента респондентов. У 32 процентов опрошенных негативное отношение вызывает непрофессионализм коллег. Пятерку отрицательных качеств замыкает безответственность с 23 процентами.

Остальные места распределили между собой в порядке убывания: конфликтность и неумение ладить с сотрудниками — 20 %; лень и апатия — 15 %; узость кругозора и недостаток знаний — 13 %; непунктуальность и неисполнительность — 9 %; плохие манеры и вредные привычки -7 и 5 %.