Исследование показало, что россияне стали покупать более дешевые продукты

«Российская газета», опираясь на сведения от компании Nielsen, пишет, что в период пандемии россияне стали приобретать в магазинах более дешевые продукты. Молочка, картофель и хлеб потеснили на столе среднестатистического потребителя рыбу, овощи, морепродукты, дорогой алкоголь.

Nielsen, проведя исследования, сообщает, что в мае низкий ценовой сегмент в приобретенных продуктах был 17,7 %, что на 0,8 больше, чем среднегодовой показатель. Доля дорогостоящих продуктов снизилась с 35,8% до 34,4%.

Экономия коснулась мяса, макарон, соков, воды и чая. Если до пандемии доля макаронных изделий в низком ценовом сегменте имела показатель 18,7%, то сейчас — 22,8%.

По сведениям опроса, проведенном сервисом доставки «Самокат» и «Работой.ру», 35% граждан России экономят на еде. Из них 42% уменьшили расходы на продукты вдвое, 27% — на четверть, 8% говорят о небольшом урезании бюджета. Более 70% опрошенных теперь еду готовят дома чаще, чем раньше.

По сведениям опроса Росстата, десятая часть опрошенных не могут тратить деньги на мясо, рыбу, птицу даже 1 раз в 2 дня, а 21,1% респондентов сказали, что их семьи не имеют возможности есть фрукты круглый год.

Как ранее сообщал «Рамблер», россияне стараются уменьшить расходы на все, кроме интернета, мобильной связи, интернета, комуслуг, лекарств, продуктов.