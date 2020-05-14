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Исследование показало, что россияне стали реже ходить в магазины боясь заболеть


 Pavel Markovich0
Магазин
Фото: http://travel-dom.ru/wp-content/uploads/2020/03/0ud5e2ngb.jpg

Если ранее до развития страшной эпидемии, россияне посещали магазины (особенно продуктовые) чуть ли не каждый день, то сегодня ситуация кардинально изменилась. По данным информационного агентства «РИА Новости», число граждан, которые ежедневно отправлялись за покупками, резко сократилось на 30% после введения режима самоизоляции.

Социологи выявили, что более 65% граждан верят в существование вируса и продолжают совершать покупки всех необходимых для них товаров в ближайших магазинах и супермаркетах, В большинстве случаев они отдают предпочтение товарам по акции.

Около 2% опрошенных лиц отметили, что пользуются услугами курьеров и доставкой, а около 18% россиян чередуют личные походы в магазин с услугами служб доставки товаров.
Более 50% граждан отметили, что стараются закупаться продуктами и всеми необходимыми товарами как минимум на три дня, а около 26% респондентов и вовсе закупается сразу на всю неделю.

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Также социологический опрос показал, что реже всех в магазины ходят молодые люди в возрасте 18-24 лет. По всей видимости, это связано с тем, что большая часть из них учится или вынуждена работать. Пенсионеры же посещают магазины чаще (около 61% респондентов), но стараются делать это редко, закупая товары впрок. Услугами по доставке товаров чаще всего пользуются лица в возрасте 25-35 лет, отмечая удобство и безопасность.

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