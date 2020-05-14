Исследование показало, что у мужчин больше зарплата нежели у женщин и им легче построить карьеру

В РФ женщины, по сравнению с мужчинами с такой же квалификацией, зарабатывают на 28% меньше. Существование такой разницы раскрыто в исследовании, которое было осуществлено центром аналитики НАФИ (при содействии Совета Евразийского форума женщин, а также Google).

В экономику страны женщины вовлечены слабее, чем мужчины: уровень занятости среди них равен 60%, а среди мужчин – уже 72%. Одновременно с этим, 36% женщин, работающих в экономической сфере, имеют высшее образование (в то время, как показатель мужчин – 28%). В результате, количество высококвалифицированных специалистов женского пола существенно больше, чем мужчин (67% и 37% соответственно).

В России 40% граждан уверены, что мужчинам легче построить карьеру, а также добиться повышения, в это же время только 6% считают, что легче женщинам. Согласно мнения 24% опрошенных, женщины слабее справляются с должностями руководителей. Вместе с тем, в России число руководителей женского пола одно из наиболее высоких в мире – 41%.

По данным проведенного исследования, в сфере цифровой экономики работает 15% россиян (48% мужчин и 52% женщин). В то же самое время сыновьям карьеру в IT-области родители готовы советовать в 3 раза чаще, чем своим дочерям. Треть граждан РФ (32%) полагают, что женщина должна делать выбор между семьей и карьерой, а 71% респондентов придерживаются мнения, что основное женское предназначение – быть хорошей матерью и хозяйкой дома.

По мнению экспертов, после снятия в России связанных с эпидемией коронавируса ограничений, произойдет реальный рост доходов сотрудников, занятых как в компаниях-монополистах, так и в низкоконкурентных областях (к примеру, связь и энергетика) и в медицине. Также, небольшой рост зарплат планируется и в аграрном секторе.