Исследование: россияне готовятся ко второй вспышке COVID-19

«Известия», ссылаясь на информацию от РАНХиГС, сообщают о том, что большая часть населения нашей страны уже приготовилась ко второй вспышке заболевания COVID-19. Исходя из проведённого опроса, стало понятно, что практически 45% населения страны уверены, что вторая вспышка эпидемии в стране произойдет уже в этом году. Но 18% из опрошенных людей считают, что повторной вспышки COVID-19 не будет. И оставшиеся 37% опрашиваемых затруднились в своем ответе.

По словам исследователей опроса, результат свидетельствует о том, что жители нашей страны испытывают некую неопределённость и тревожность, относительно будущих событий из-за пандемии. Но, несмотря на это, общий уровень тревоги относительно вероятности заболевания в современном обществе понижается. По статистическим данным всего 27% опрошенных людей считают вероятность заразиться COVID-19 серьезной угрозой. Также увеличивается и процентное соотношение тех, кто не воспринимают коронавирус, как угрозу. На данный момент таких людей примерно 13%.

В Минздраве не исключают увеличение количества заболеваний коронавирусом в новом сезоне респираторных вирусов. Также было сделано заявление о том, что формирование студенческих, школьных и рабочих коллективов будет способствовать распространению респираторных инфекций. Ранее говорилось о том, что исключить вторую волну пандемии COVID-19 возможно только при условии двухнедельной изоляции больных и контактирующих с ними людей. По словам Мелиты Вуйнович, вторая волна начнется после резкого снижения новых заболеваний коронавирусом.