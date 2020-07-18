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Исследования показало, что россияне беднеют

Россияне беднеют
Фото: bishelp.ru

Второй квартал текущего года показал снижение уровня реальных доходов населения России на восемь процентных пунктов, чего не было с 2013 года. Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на проведенные Росстатом исследования.

В данном случае речь идет о сумме, остающейся на руках граждан страны после осуществления ими обязательных платежей. Теперь на жизнь денег остается меньше, чем в первые месяцы 2020 года. Тогда был зафиксирован рост доходов на 1,2%. Причину ухудшения положения жителей России аналитики видят в принятых в стране мерах против распространения нового коронавируса.

Если же брать прошедший период текущего года, то доходы граждан за это время стали на четыре процента меньше. По итогам 2020 года предполагается снижение этого показателя до 3,8%.

Общавшийся с журналистами представитель Кремля Д. Песков подчеркнул, что российские власти видят своей приоритетной задачей увеличение доходов жителей РФ, а материалы проведенных специалистами исследований они еще не изучали.

Ранее портал «Рамблер» сообщал о том, что компания- «Росгосстрах Жизнь», предоставляющая услуги по страхованию жизни, и центр «Перспектива», занимающийся социологическими исследованиями, методом опроса населения выявили увеличение доли россиян с ежемесячным доходом, не превышающим 15 000 рублей, до 44,6%. До пандемии COVID-19 данный показатель был на уровне 38,1%.

COVID-19 Россия Рост доходов ТАСС
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