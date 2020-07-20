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Из аварийного жилья россиян будут выселять без их согласия 

ЖКХ
Фото: u-f.ru

Принято решение о внесении поправок в правила выселения из аварийных домов в РФ. Как сообщил руководитель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, работа над поправками уже начата.

Из его интервью «Российской газете» стало известно о растущей проблематичности вопроса, когда несколько семей не желают покидать аварийное жилище, несмотря на то, что большая часть жильцов уже расселена.

Согласно изменениям, решение о переселении будет считаться принятым, если его поддержат две трети проживающих. В данный момент процедура проводится в течении длительного времени и решается в судебном порядке.

Также Степашин надеется на устранение проблемы, связанной с понятием «аварийное жилье». Дело в том, что во многих городах России большое количество домов находятся в полуразрушенном состоянии, но не подлежат сносу.

Кроме того «Известия» сообщают о ведущихся разговорах в Госдуме по жилищной политике и ЖКХ об освобождении живущих в аварийном жилье граждан от платы за текущий ремонт и содержание своих жилищ.

Весной этого года вице-премьер России упомянул о возможном ускорении расселения аварийного жилья в связи с поддержкой отрасли, значительно пострадавшей на фоне экономического спада из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Госдума ЖКХ Россия Сергей Степашин
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