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Из-за COVID-19 россияне стали меньше платить за ЖКХ


 Владимир Корниецкий0
ЖКХ
Фото: cont.ws

Особые условия существования, связанные с распространением коронавирусной инфекции, стали причиной снижения объемов платежей за услуги ЖКХ. В среднем по территории РФ люди стали платить меньше на 7-10%. Такую информацию обнародовал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Для мониторинга ситуации были выбраны средние показатели по всей территории страны за май 2020 года.

Стоит напомнить, что немногим ранее сенатор Андрей Кутепов инициировал включение отрасли ЖКХ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19. Кутепов подчеркнул, что в некоторых городах платежи упали на 60%.

А Марат Хуснуллин, в свою очередь, раскритиковал предложение заморозить тарифы на коммунальные услуги. Вице-премьер уверен, что такая инициатива имеет популистский характер и не принесет никакой пользы. Наоборот, заморозка тарифов лишит коммунальщиков возможности провести плановый ремонт, модернизацию, а также стабильную работу в зимний период, когда постоянно требуются средства на ремонт изношенной на 50-60% системы ЖКХ.

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