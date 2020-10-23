Из-за нехватки мигрантов в России начались проблемы с доставкой еды

По сообщению газеты «Коммерсантъ», в России на фоне резкого подъема заболеваемости коронавирусом и оттоком мигрантов наблюдается нехватка курьеров в сервисах доставки еды. Такая негативная тенденция привела к заметному росту жалоб со стороны клиентов, которые высказывают недовольство тем, что их заказы задерживаются, а в некоторых случаях и вовсе не доставляются.

По мнению экспертов, у всех городских сервисов существует понятие «сезонности». Именно осенью курьеры из-за плохих погодных условий уходят с локальных доставок, что приводит к росту конкуренции.

Согласно исследованиям Центра стратегических разработок, порядка 40% российских предприятий и компаний, привлекавших к работе приезжих сотрудников, сейчас испытывают дефицит в рабочей силе. Эксперты отмечают, что примерно 15% компаний в ближайшей перспективе могут столкнуться с необходимостью срочного подбора новых кадров.

В настоящее время некоторые фирмы, столкнувшиеся с недостатком рабочего персонала, решают проблему по-разному. Одни компании нанимают на работу людей с ограниченными возможностями и самозанятых граждан, начиная с 16 лет. Другие экспериментируют с минимальной стоимостью заказа и доставки.

Летом нынешнего года специалистами аналитического центра «Авито» проводились исследования, согласно которым выяснилось, что около 30% населения столицы готовы потеснить трудовых мигрантов, занимая вместо них даже такие низкооплачиваемые и непрестижные профессии, как дворник или строитель.

Хочется напомнить, что ранее глава государства высказал предположение, что российская экономика, пострадавшая от снижения нефтяных котировок и пандемии коронавируса, может восстановиться за счет притока гастарбайтеров.