Изменения в правилах противопожарной безопасности с 2021 года

Последние изменения в правилах пожарной безопасности по содержанию жилого фонда в РФ были введены в прошлом году. Они отражали недопустимость разведения огня с любой целью на открытых балконах жилищ и гостиниц, общественных зданий.

В этом году правила дополнятся пунктом с рекомендацией о том, какие вещи можно хранить в подвалах (в цокольных этажах) и на территории чердачных помещений. В следующем году будет действовать запрет на хранение там личных вещей, в частности: старой одежды, ненужных книг и газет, стройматериалов.

Нельзя оставлять там источники открытого горения без присмотра (свечи, спички, сигареты). Все смонтированные на окнах подвалов решетки должны быть съемными, позволяющими в случае опасности проникнуть через оконный проем. Комментируя эти запреты, профессор Академии МЧС заметил, что как правило, в таких рекреациях хранят не только старые вещи, но и различные заготовки на зиму.

По словам Владимира Ройтмана, хранить соленья в стеклянной таре не возбраняется. Такая тара не является источником горения. Но при этом они не должны являться препятствием, закрывающим путь к выходу.

Профессор считает, что необходимо соблюдать правила безопасности и не допускать до ремонта газовой системы коммуникаций неквалифицированных специалистов и жильцов многоквартирных объектов. Профилактику таких систем должны делать только профессионалы, имеющие лицензию или лица, практикующие в государственных службах ЖКХ.