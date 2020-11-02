К 2025 году россиян ждут массовые сокращения

Согласно докладу Всемирного экономического форума «Будущее рынка труда», к 2025 году в России профессия бухгалтер станет наименее востребованной, а представители данной сферы деятельности будут вынуждены искать себе другую работу.

Наряду с рядовыми сотрудниками бухгалтерии, в список маловостребованных специальностей на горизонте ближайшей пятилетки также оказались администраторы и секретари. Далее расположились такие профессии, как юристы и юридические секретари, внутренние аудиторы, наборщики данных и торговые представители, которым также уготована судьба потерять работу или сменить квалификацию.

Кроме этого, прогнозируется, что с 15,4% до 9% сократится в ближайшие годы численность таких сотрудников, как ремонтники, механизаторы, коммивояжеры и заводские рабочие.

Согласно данным доклада, в ближайшую пятилетку в РФ будет создано порядка 97 млн. рабочих мест. На данный момент наиболее востребованными профессиями являются сотрудники, работающие в сфере искусственного интеллекта, а также специалисты по Big Data и машинному обучению.

Хочется напомнить, что ранее Минтрудом был опубликован обновленный перечень профессий, которые считаются перспективными на рынке труда. В список вошли 50 профессий, среди которых, лаборанты, контролирующие качество сырья, отходов производства и продукции, графические дизайнеры, ветеринары, агрономы, медсестры, повара, а также специалисты по ремонту автомобилей.