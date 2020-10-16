Главная » Новости » Общество

К чему приведет нехватка трудовых мигрантов в Москве

Мигранты

По мнению мэра столицы Сергея Собянина, если границы будут закрыты, то зимой Москва может столкнуться с нехваткой рабочей силы, которая была обеспечена за счет эмигрантов. Это сообщение появилось в ТАСС.

Ежегодно зимой власти Москвы привлекают дополнительные силы для ручной уборки снега.

«Мы столкнемся с трудностями, — сказал Собянин,- потому что нанимаем не одну тысячу людей дополнительно».

На замену мигрантам могут прийти жители других регионов страны или сами москвичи, которых соответствующие службы будут приглашать на работу.

«К сожалению, среди граждан нашей страны не так много желающих заниматься этим делом. Постараемся справиться. Ничего критичного в этом не вижу, но о существовании такой проблемы говорю заранее». — подытожил столичный мэр.

По сообщению «СМИ», раньше «Московский комсомолец» писал об участившихся кражах со стороны мигрантов. Пандемия лишила их работы и мигранты вынуждены были перепродавать продукты, украденные в супермаркетах.

Мигранты Москва Робота
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News

Вам также может быть интересно
Квартира на 1 этаже
Общество 0
В Москве не хотят покупать квартиры на первых этажах
Всего 10 процентов людей приобретающих новое жилье в Москве готовы покупать квартиры, которые расположены
Самоизоляция
Общество 0
Касающиеся «самоизоляции» понятия теперь будут закреплены в законодательстве РФ
Официально подтверждено внесение таких понятий, как «самоизоляция», «социальная дистанция», «режим самосохранения» и «режим ограничительных
Счастья
Общество 0
Какая денежная сумма в месяц сделала бы россиян счастливыми?
СК «Росгосстрах Жизнь» и Банк «Открытие» провели совместное исследование, в результате которого был выявлен
Общество 0
Ученые сообщили о новой мутации коронавируса, от которой не защитят маски
Команда ученых из Техасского университета в Остине и Университета Чикаго предупредили, что использование масок,
Владимир Познер
Общество 0
Тех, кто отказывается соблюдать масочный режим, нужно штрафовать на 25-50 тысяч рублей
Известный телеведущий Владимир Познер в интервью «Аргументам и фактам» раскритиковал отношение российских граждан к коронавирусной инфекции, призвав ввести
Сергей Собянин
Общество 0
Сергей Собянин рассказал, когда начнется вакцинация от коронавирусной инфекции
Мэр столицы Сергей Собянин в интервью теле-каналу «Россия 1» заявил о том, что вакцинация
Снятие денег
Общество 0
Могут ли мошенники, зная только номер банковской карты, украсть с нее деньги?
Имеется общепризнанное мнение, что в повседневной деятельности практически исключены банковские операции с применением только
Коронавирус в Москве
Общество 1
На будущей неделе в Москве могут ввести новый пакет ограничений
Осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что на следующей неделе в Москве могут быть введены ограничения
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.