К чему приведет нехватка трудовых мигрантов в Москве

По мнению мэра столицы Сергея Собянина, если границы будут закрыты, то зимой Москва может столкнуться с нехваткой рабочей силы, которая была обеспечена за счет эмигрантов. Это сообщение появилось в ТАСС.

Ежегодно зимой власти Москвы привлекают дополнительные силы для ручной уборки снега.

«Мы столкнемся с трудностями, — сказал Собянин,- потому что нанимаем не одну тысячу людей дополнительно».

На замену мигрантам могут прийти жители других регионов страны или сами москвичи, которых соответствующие службы будут приглашать на работу.

«К сожалению, среди граждан нашей страны не так много желающих заниматься этим делом. Постараемся справиться. Ничего критичного в этом не вижу, но о существовании такой проблемы говорю заранее». — подытожил столичный мэр.

По сообщению «СМИ», раньше «Московский комсомолец» писал об участившихся кражах со стороны мигрантов. Пандемия лишила их работы и мигранты вынуждены были перепродавать продукты, украденные в супермаркетах.