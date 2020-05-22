Непросто иметь дело с токсичными людьми. Особенно когда вы даже не можете определить, кто из вашего окружения негативно влияет на вашу жизнь.

Обратите внимание, кто из ваших друзей и знакомых препятствует вашему развитию, кто зарождает в вас сомнения. Такие люди могут быть даже среди самых близких. Они могут манипулировать вами, а вы даже не подозреваете об этом. Поэтому вы должны проанализировать отношения с каждым человеком.

Вот 5 советов, которые помогут вам справиться с влиянием токсичных людей

Каким бы позитивным и коммуникабельным не был ваш характер, рано или поздно вы столкнетесь с тем, кто будет «вытягивать» всю радость и заставит вас почувствовать себя жалким, унылым неудачником, который никому не нужен.

1. Первый шаг – признать проблему

Это первое, что вы должны сделать. Если вы хотите решить проблему, вы сначала должны признать, что она вообще существует.

Несколько советов:

Будьте терпеливы и добры к себе. Если вы не можете сделать однозначный вывод об отношениях или пытаетесь отрицать проблему, не корите себя. Проявите терпение и будьте честны с собой. Не игнорируйте. Одно дело, когда вы сомневаетесь в том, приносят ли отношения вам вред, но совершенно другое, когда вы наверняка это знаете и игнорируете этот факт. Сохраняйте спокойствие. Не нужно нервничать. Используйте различные способы снятия стресса: медитируйте, занимайтесь спортом или йогой, гуляйте.

2. Не застревайте – двигайтесь дальше

Токсичные люди будут всеми способами пытаться убедить вас, что вы не заслуживаете большего, чем имеете. И особенно это опасно, когда вы начинаете в это искренне верить.

Проанализируйте свои эмоции. Действительно ли вы адекватно себя оцениваете? Или вся проблема в том, что вам пытаются внушить негативные мысли. Перестаньте себя недооценивать. Вы сможете добиться большего, если просто начнете верить в свои силы.

3. Возьмите ответственность за свою жизнь на себя

Даже если вы попросите о помощи кого-то, это не будет значить, что вся ответственность с вас снимается. Что бы ни происходило в вашей жизни, отвечаете за это в первую очередь вы.

Когда вы отказываетесь в ситуации, которая негативно на вас влияет, задайте себе три вопроса:

Нравится ли вам ситуация, в который вы оказались? Или вам нужно изменить ее, чтобы почувствовать себя лучше? Что вы можете сделать, чтобы изменить ситуацию?

4. Определите причину

Поймите, по какой причине вы окружены именно такими людьми. Чтобы изменить свое окружение, вы сначала должны понять, почему вы привлекаете к себе токсичных людей. Подумайте, почему эти люди оказались в вашей жизни? Ради чего вы с ними столкнулись? Какие жизненные уроки вы можете вынести из этого опыта взаимодействия?

5. Устанавливайте жесткие границы, будьте конкретны

Когда вы поймете, кто из окружающих вас людей токсичен, обозначьте границы. Если у вас есть возможность перестать контактировать с этими людьми, то сделайте это, но только не возлагайте вину на них. Просто скажите, что не готовы продолжать общение. Или постепенно сводите отношения к нулю.