Непросто иметь дело с токсичными людьми. Особенно когда вы даже не можете определить, кто из вашего окружения негативно влияет на вашу жизнь.
Обратите внимание, кто из ваших друзей и знакомых препятствует вашему развитию, кто зарождает в вас сомнения. Такие люди могут быть даже среди самых близких. Они могут манипулировать вами, а вы даже не подозреваете об этом. Поэтому вы должны проанализировать отношения с каждым человеком.
Вот 5 советов, которые помогут вам справиться с влиянием токсичных людей
Каким бы позитивным и коммуникабельным не был ваш характер, рано или поздно вы столкнетесь с тем, кто будет «вытягивать» всю радость и заставит вас почувствовать себя жалким, унылым неудачником, который никому не нужен.
1. Первый шаг – признать проблему
Это первое, что вы должны сделать. Если вы хотите решить проблему, вы сначала должны признать, что она вообще существует.
Несколько советов:
- Будьте терпеливы и добры к себе. Если вы не можете сделать однозначный вывод об отношениях или пытаетесь отрицать проблему, не корите себя. Проявите терпение и будьте честны с собой.
- Не игнорируйте. Одно дело, когда вы сомневаетесь в том, приносят ли отношения вам вред, но совершенно другое, когда вы наверняка это знаете и игнорируете этот факт.
- Сохраняйте спокойствие. Не нужно нервничать. Используйте различные способы снятия стресса: медитируйте, занимайтесь спортом или йогой, гуляйте.
2. Не застревайте – двигайтесь дальше
Токсичные люди будут всеми способами пытаться убедить вас, что вы не заслуживаете большего, чем имеете. И особенно это опасно, когда вы начинаете в это искренне верить.
Проанализируйте свои эмоции. Действительно ли вы адекватно себя оцениваете? Или вся проблема в том, что вам пытаются внушить негативные мысли. Перестаньте себя недооценивать. Вы сможете добиться большего, если просто начнете верить в свои силы.
3. Возьмите ответственность за свою жизнь на себя
Даже если вы попросите о помощи кого-то, это не будет значить, что вся ответственность с вас снимается. Что бы ни происходило в вашей жизни, отвечаете за это в первую очередь вы.
Когда вы отказываетесь в ситуации, которая негативно на вас влияет, задайте себе три вопроса:
- Нравится ли вам ситуация, в который вы оказались?
- Или вам нужно изменить ее, чтобы почувствовать себя лучше?
- Что вы можете сделать, чтобы изменить ситуацию?
4. Определите причину
Поймите, по какой причине вы окружены именно такими людьми. Чтобы изменить свое окружение, вы сначала должны понять, почему вы привлекаете к себе токсичных людей. Подумайте, почему эти люди оказались в вашей жизни? Ради чего вы с ними столкнулись? Какие жизненные уроки вы можете вынести из этого опыта взаимодействия?
5. Устанавливайте жесткие границы, будьте конкретны
Когда вы поймете, кто из окружающих вас людей токсичен, обозначьте границы. Если у вас есть возможность перестать контактировать с этими людьми, то сделайте это, но только не возлагайте вину на них. Просто скажите, что не готовы продолжать общение. Или постепенно сводите отношения к нулю.