Как действовать при обнаружении признаков коронавируса?

Наблюдать у себя признаки коронавируса сегодня свойственно многим россиянам. Причем подчас случается это из-за паники. Какие действия в данной ситуации будут верными?

Прежде всего, необходимо четко понять уровень опасности. К первой группе относится ситуация, при которой наблюдаются общие признаки болезни. Они могут свидетельствовать как об инфицировании COVID-19, так и о заражении другими респираторными заболеваниями.

К таким симптомам относятся температура, кашель и повышенная усталость. В этом случае лучше связаться с медиками для получения консультации. Вызывать машину «Скорой помощи» не следует, если ухудшение здоровья не является критическим.

Вторая группа опасности характеризуется появлением явных признаков COVID-19: одышки, регулярных приступов кашля, боли в груди и диареи. Здесь помощь медиков является необходимой. При наличии данных симптомов следует немедленно вызвать «Скорую помощь».

До приезда врачей нужно проветрить помещение и подготовить медицинскую маску и перчатки для контакта с ними. В дальнейшем медики определят необходимость госпитализации и сдачи анализа на коронавирус.