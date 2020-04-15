Как экономить на продуктах в условиях эпидемии COVID-19

Пандемия коронавируса отразилась негативно на жизни каждой российской семьи. Многие люди сидят в самоизоляции и денежные накопления, отложенные на черный день, стремительно иссякают. А ведь карантин могут продлить, что тогда делать простым людям, как выживать?

Единственный реальный выход из такой ситуации — экономия материальных ресурсов. Следует ответственно подходить к возможным расходам, чтобы денег хватило на максимальный период времени. В первую очередь не следует впрок закупаться продуктами, это бессмысленно. Именно такой подход рекомендует заведующая кафедрой рекламы и маркетинга, кандидат экономических наук Сяглова Юлия. К походу в магазин необходимо отнестись стратегически и составить список покупок из самых необходимых товаров и продуктов. Такой метод следует использовать, при ограниченных доходах или сбережениях.

Сейчас не время транжирить деньги, даже если они пока имеются. Сегодня они пойдут на дорогие продукты, завтра не за что будет приобрести хлеб, — рассказывает финансовый эксперт Наталья Смирнова.

Любые акции или скидки нужно обходить стороной, ведь это маркетинговый ход, направленный на дополнительные траты. Только если товар имеется в списке можно воспользоваться акцией.

Однако это не означает, что экономить придется абсолютно на всем, ведь такие меры приведут к срыву, который нейтрализует вышеописанную экономию.