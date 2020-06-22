Как минимизировать риски для здоровья от пользования смартфоном

Для начала необходимо снизить длительность разговоров по смартфону до пары минут. Также нужны паузы между звонками до 10 — 15 минут. Эти рекомендации дала агентству «Прайм» телекоммуникационный менеджер Кристина Каримова из агентства «Фавитон».

Вообще все контакты вашего устройства с телом необходимо минимизировать. «Не стоит прикладывать телефон слишком тесно к голове, а для длительных разговоров используйте наушники» — добавила она.

Также были даны следующие советы для сохранения вашего здоровья: как можно реже держать телефон в руках, не носить его в кармане. Если вы страдаете зависимостью от смартфона, особенно в период отхода ко сну, постарайтесь как то ограничить себя от него.

Например, заряжайте его в другой комнате или постарайтесь переключится на какое-нибудь другое приятное занятие, будь то чтение книги или прослушивание приятной музыки. Помните, чем меньше времени вы будете проводить, уткнувшись в светящийся экран, тем лучше будет для вас. Ведь есть очень много других, более интересных занятий.