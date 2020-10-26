Как не потерять квартиру, сдавая ее в аренду?

Россияне, которые сдают свои квартиры в аренду, рискуют лишиться недвижимости. Произойти это может в том случае, если паспортные данные владельца квартиры окажутся каким-либо образом у мошенников. Об этом агентству «Прайм» рассказал Даниил Мархиев, партнер коллегии адвокатов Status Group.

Схема этой аферы с недвижимостью следующая. Мошенники снимают жилье на достаточно длительный срок, а потом квартиру продают. Для этого они могут использовать фальшивую нотариальную доверенность, полученную нелегальным путем ЭЦП или паспорт с поддельной фотографией.

Чтобы избежать таких непредвиденных опасных ситуаций, эксперт советует собственникам жилья оформить запрет на совершение каких-либо сделок с недвижимостью без участия владельца. Для этого надо подать соответствующее заявление в МФЦ или в Росреестр. Любые операции с квартирой, будь то дарение, продажа или какие-либо прочие действия, после этого станут невозможными без личного присутствия владельца недвижимости при сделке. Также такое заявление можно подать в удаленном формате на сайты учреждений при наличии электронной цифровой подписи.

В октябре эксперты не советовали Гражданам России покупать квартиры с целью сдачи их в наем. Аналитики считают, что сейчас рынок переполнен объектами, предназначенными для квартиросъемщиков. Со временем спрос на съемное жилье может снизиться, так как очень многие из тех, кто раньше предпочитал снимать жилье, в 2020 году нашли другой, более выгодный для себя вариант: они взяли недвижимость в ипотеку.