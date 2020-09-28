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Как осчастливить женщину — советы психолога

Женщина
Фото: i.sunhome.ru

Специалист по психологии Жанна Абрамова посоветовала мужчинам, как сделать возлюбленную счастливой.

Прежде всего необходимо, дать почувствовать избраннице, что она вовлечена в жизнь мужчины. Совместные планы, дела сближают партнеров, а женщина приобретет уверенность в надежности возлюбленного. «Мы поедем», «мы купим», «мы сделаем» — сказанные слова мужчиной, демонстрируют привязанность, общность интересов.

По словам психолога, женщина должна быть уверенна в своем любимом, будучи, например, беременной, с радостью готовиться к появлению малыша на свет. От мужчины она хочет ощущать поддержку, быть рядом с ним, как «за каменной стеной». Ведь она думает не только о себе, но и о детях, отмечает РЕН ТВ.

Кроме того, женщины иногда хотят побыть слабыми, беспомощными. Настоящий мужчина способен решать многие проблемы и помогать спутнице, не в физическом плане, а моральном. Женщины хотят, чтобы рядом с ними находился мужественный человек.

В сообщении сказано, что такие качества избранника, как надежность, мужественность делают вторую половинку довольной, счастливой и очень женственной.

Татьяна Василевская в июле поведала читателям о женщинах, прощающих измены. Психолог отметила, что не стоит их подразделять на группы, так как все женщины относятся к изменам, как к болезненному предательству.

Женщина Мужчина Психолог Специалист
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