В мае погода обещает быть по-настоящему летней. Для многих эта новость покажется радостной, но у аллергиков к поре цветения совсем другое отношение. Помимо ароматов, растения и пыльца способны вызвать крайне негативные реакции: покраснение в области глаз, сильный насморк, зуд, першение и слезотечение. Схожие симптомы возникают и на ранних стадиях заражения COVID-19.

Как отличить инфицирование коронавирусом от аллергии?

Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что по некоторым признакам данные недуги различаются. Так, сезонная аллергия не вызывает повышения температуры, общей усталости, боли в мышцах и слабости. Кашель при ней появляется в редких случаях (обычно у лиц с бронхиальной астмой). При заражении COVID-19 данные симптомы присутствуют почти всегда. Их дополняют одышка и тяжесть в области легких.

Медики сообщили, что аллергия не считается фактором повышенной опасности инфицирования коронавирусом. Правда, это не относится к случаям с сопутствующими болезнями (хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астме).

Специалисты рекомендуют аллергикам не рисковать и остаться дома в период пандемии. Если выхода на улицу не избежать, то по возвращении необходимо помыться и переодеться.