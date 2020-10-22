Как отразится на кармане граждан переход на четырехдневную рабочую неделю

Свое мнение по поводу перехода на четырехдневную рабочую неделю высказал экономист Никита Масленников, глава направления «Финансы и экономика» в Институте современного развития. Специалист считает, что этот шаг приведет к потере прибыли компаний м уменьшению зарплаты их сотрудников.

До начала пандемии коронавируса уже поднимался вопрос о переходе на четырехдневную неделю работы, но он вызвал немало споров, сказал Масленников. Сокращение рабочей недели в кризис экономист вообще считает неактуальным. Возможность введения четырехдневки должна носить только лишь рекомендательный характер для компаний, чтобы они сами могли решать, переходить им на другой график работы или оставить все как было.

Как показывает международный опыт, попытки перейти на сокращенную неделю предпринимались неоднократно в разных странах мира, но спустя некоторое время по разным причинам все вновь возвращались к пятидневной системе работы.

«Переход на четырехдневку приведет к тому, что придется перекраивать производственные циклы, менять схемы бизнеса, внедрять новую практику в отношения с клиентами. Все это скажется на прибыли компаний. К чему в итоге приведет изменение графика, трудно сказать, ведь в нашей практике пока этого еще не было», — из интервью Масленникова новостному порталу «Ура.ру».

«Рамблер» предоставил такую информацию: когда Дмитрий Медведев год назад занимал пост премьер-министра страны, он тогда уже говорил о возможности введения четырехдневки на производствею. Но сокращение занятости он прежде всего связывал с технологическим прогрессом, за счет которого произойдет сокращение числа рабочих мест, и на работу нужно будет тратить меньше времени. Уже на посту заместителя главы Совбеза Медведев в октябре 2020 года вновь поднял этот вопрос и призвал его обсудить. Михаил Терентьев, занимающий пост замглавы по труду в Госдуме, видит угрозу введения 4-дневной рабочей недели в том, что она непременно приведет к сокращению зарплат российских граждан.