В настоящее время любой человек является потенциальным переносчиком коронавируса. Именно потому также важно оставаться на самоизоляции. Однако даже в этом случае никто не отменял походы в аптеки и магазины, которые медики относят к местам с повышенным риском инфицирования коронавирусом. Отсюда патогенные частицы вполне можно принести домой. Риск заражения в этом случае легко уменьшить, соблюдая простые правила.

Как не заразиться коронавирусом в магазине

Прежде всего, не следует забывать о защитных средствах. Многие люди пренебрегают очками, что делать крайне нежелательно. Коронавирус перемещается в воздушных массах, а глаза являются отличным местом для его посадки. При этом необязательно носить огромную маску, достаточно обычных затемненных очков или очков с простыми стеклами. Маска больше удерживает коронавирус, чем защищает от него. Тем не менее, надевать ее необходимо. Здесь лучше выбрать медицинский вариант, поскольку тканевая маска лишь создает иллюзию защиты. Еще лучше использовать респиратор. Одноразовые перчатки также не будут лишними. При их наличии можно не бояться трогать различные вещи, а по завершению покупок просто выкинуть перчатки в мусорку.

Социальное дистанцирование в магазине особенно важно. В супермаркетах для этого существует отметка. Именно расстояние является одним из сдерживающих факторов при передаче вируса. В период пандемии лучше соблюдать дистанцию в 1,5-2 м.

На период пандемии следует отказаться от наличных денег. Их использование является дополнительным риском. Так, на стандартной банкноте находится примерно 26000 патогенных частиц. Среди них вполне может оказаться и коронавирус. Риск заражения при использовании карты практически исключен.